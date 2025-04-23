Разработка новой профессиональной видеокарты Intel идёт полным ходом

После выхода видеокарты Arc Xe2 Battlemage B580 с 12 ГБ памяти появились слухи о более мощной версии с 24 ГБ видеопамяти. Согласно информации от партнера Intel, компании Sparkle, такая модель действительно находится в разработке и может выйти во втором квартале 2025 года.

Предполагается, что новая карта будет ориентирована на профессиональные рабочие станции и войдет в линейку Arc Pro. В январе в базе данных PCI уже появлялись три загадочных идентификатора BMG (Battlemage), что вызвало оживленные обсуждения среди энтузиастов.

Сначала официальный представитель Sparkle на китайском рынке подтвердил планы по выпуску новой модели, однако позднее головной офис компании в Тайване опроверг информацию о конкретных сроках выхода в мае-июне 2025 года. Похоже, работа над картой все еще продолжается, и точная дата релиза пока не определена.

Если слухи подтвердятся, это будет первая профессиональная видеокарта Intel с увеличенным объемом памяти в линейке Battlemage. Аналитики ожидают, что новинка сможет составить конкуренцию решениям от NVIDIA и AMD в сегменте рабочих станций.