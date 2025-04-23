Изменения носят сугубо косметический характер

Без каких-либо предварительных анонсов на китайском сайте Sapphire появились две новые видеокарты PULSE METAL ALLOY Radeon RX 9070 и PULSE METAL ALLOY Radeon RX 9070 XT, дополняющие ассортимент ранее представленных Radeon RX 9070.

Видеокарты получили обновленный дизайн с металлическими оттенками вместо стандартного черного цвета, но технические характеристики остались неизменными и соответствуют референсным показателям AMD. Возможно, новинки так и останутся эксклюзивом для китайского рынка.

Интересно, что белая серия PURE использует аналогичную трехвентиляторную систему охлаждения, но с небольшим заводским разгоном.

Цены на новые видеокарты пока неизвестны.