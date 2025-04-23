Компания CMF by Nothing опубликовала новый тизер, демонстрирующий двухцветный дизайн готовящегося к выпуску смартфона Phone 2 Pro

В преддверии анонса 28 апреля CMF продолжает раскрывать детали о своем новом смартфоне. Последний тизер показал двухцветную заднюю панель Phone 2 Pro в оранжевом и белом вариантах. На кадрах видно расположение четырех винтов, которые позволяют менять заднюю панель и крепить аксессуары.

Верхняя часть задней панели выполнена в более светлом оттенке, нижняя - в темном. Здесь же размещены логотип CMF и технические маркировки. Как и в случае с первой моделью, в комплекте ожидается отвертка для замены панелей.

Ранее компания подтвердила основные характеристики камеры: основной 50 МП датчик, 50 МП телеобъектив с 2-кратным зумом и 8 МП сверхширокоугольный модуль. За производительность будет отвечать процессор Dimensity 7300 Pro - улучшенная версия чипа из первой модели.



Представленные образцы фото демонстрируют улучшенное качество съемки по сравнению с Phone 1. Хотя процессорный апгрейд не выглядит революционным, основные улучшения коснулись именно камеры, что соответствует слогану "Создано для света, глубины и деталей".



Остается ждать официального анонса, чтобы узнать полные характеристики, цену и доступность смартфона. Судя по тизерам, Phone 2 Pro сделает акцент на модульность дизайна и улучшенные возможности фотосъемки.