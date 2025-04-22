Немецкий производитель представил бюджетную серию блоков питания с поддержкой ATX 3.1 и PCIe 5.1

Немецкая компания be quiet анонсировала новую линейку блоков питания System Power 11 U мощностью от 550 до 750 Вт. Модели получили сертификацию 80 Plus Bronze и поддерживают современные стандарты ATX 3.1 и PCIe 5.1, что делает их подходящим выбором для сборки недорогих, но современных ПК.

Серия ориентирована на пользователей, которые ценят надежность и тихую работу. Блоки питания оснащены 120-миллиметровым вентилятором с регулировкой скорости вращения в зависимости от температуры. Производитель заявляет о низком уровне шума даже при максимальной нагрузке.

В комплектацию входят плоские черные кабели, улучшающие циркуляцию воздуха в корпусе. Блоки поддерживают видеокарты с разъемом 12V-2x6 и до трех дополнительных 6+2 PCIe-коннекторов. Технология DC-to-DC обеспечивает стабильное напряжение для процессора и видеокарты. Все модели System Power 11 U проходят контроль качества в Германии и поставляются с 5-летней гарантией. В продажу они поступят 6 мая по рекомендованным ценам от 59,90 долларов за 550-ваттную версию до 79,90 долларов за 750-ваттную модель.