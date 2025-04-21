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ddr22
Версия Assassin’s Creed Shadows для Switch 2 появилась на сайте PEGI
Утечки о порте Assassin's Creed Shadows на Switch 2 подтвердились после появления возрастного рейтинга PEGI

В сети вновь заговорили о возможном порте Assassin's Creed Shadows для Nintendo Switch 2 после того, как игра неожиданно появилась в базе PEGI с соответствующей пометкой. Хотя при переходе на страницу игры метка Switch 2 исчезает, это может свидетельствовать либо об ошибке, либо о том, что информация появилась преждевременно.  

Еще летом 2024 года инсайдер Нэш Видл заявлял, что экшен-RPG от Ubisoft станет одним из стартовых тайтлов для Switch 2. Позже, в начале 2025 года, появились слухи о более чем десятке игр Ubisoft, готовящихся к выходу на новой консоли Nintendo. Перенос даты релиза Assassin's Creed Shadows в прошлом году объясняет, почему игра не стала launch-тайтлом.  

Улучшенные характеристики Switch 2, включая более мощный GPU, теоретически позволяют портировать игры с продвинутой графикой. Это особенно актуально для Assassin's Creed Shadows, которая хоть и имеет статус Steam Deck Verified, но на портативном ПК от Valve часто требует серьезного снижения настроек для достижения стабильных 30 кадров в секунду.  

Скорость анонса порта может ускорить предстоящий релиз Star Wars Outlaws на Switch 2, запланированный на 4 сентября. Учитывая коммерческий успех Assassin's Creed Shadows, Ubisoft будет заинтересована поддержать этот импульс, несмотря на финансовые трудности компании. Демонстрация Cyberpunk 2077 на Switch 2 уже показала потенциал консоли.

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#assassin&#x27;s creed shadows
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