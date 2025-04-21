В сети появились изображения первых открытых наушников Motorola и сопутствующих смарт-часов, созданных в сотрудничестве с Bose

Motorola готовится представить свои первые наушники с открытым акустическим оформлением, о чем свидетельствуют утекшие в сеть изображения. На фото также видна новая модель смарт-часов компании.

Наушники, разработанные совместно с Bose, выполнены в бело-золотом цвете и имеют зарядный кейс, напоминающий Apple AirPods. Их дизайн включает крепления-клипсы, похожие на Amazfit Up, а также декоративные кристаллы на корпусе. Технические характеристики и цена пока остаются неизвестными.

Смарт-часы получили квадратный циферблат, как у Moto Watch 70, но в новом дизайне корпуса. На боковой грани расположена единственная физическая кнопка, а ремешок выполнен из нейлона. Судя по изображению экрана, устройство будет отслеживать пульс, считать калории и шаги.

Ожидается, что производством часов займется CE Brands Inc., лицензиат Motorola, а наушники выпустит Motorola Mobility LLC, принадлежащая Lenovo. Точные даты вывода устройств на рынок пока не раскрываются, но их анонс может состояться в ближайшее время.