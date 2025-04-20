В Европе появился компактный магнитный power bank Xiaomi на 5000 мАч с поддержкой зарядки двух устройств

Xiaomi начала продажи магнитного power bank на 5000 мАч в Европе. Устройство поддерживает беспроводную зарядку iPhone 12 и новее с мощностью до 7,5 Вт, фиксируясь на корпусе с помощью магнитов. Также есть USB-C порт для проводной зарядки второго гаджета с мощностью до 18 Вт.

Power bank можно заряжать через USB-C с мощностью 20 Вт — полная зарядка занимает около 2,2 часа. Устройство оснащено защитой от перегрева, короткого замыкания и перегрузки. Его толщина — всего 12 мм, что делает его удобным для путешествий.

Стоимость в Европе — 19,99 фунтов или 29,99 евро. Power bank уже доступен в Великобритании, Нидерландах, Испании и Германии. Он подходит не только для iPhone, но и для других устройств с поддержкой беспроводной зарядки.