Стал доступен комплект модернизации Asus ROG Ally с батареей на 65Вт·ч и дополнительным радиатором

Компания Jsaux начала принимать предзаказы на комплект для модернизации портативной консоли Asus ROG Ally. Набор включает батарею увеличенной ёмкости 65Вт·ч, что на 50% больше стандартной, и дополнительный радиатор для улучшенного охлаждения. Для установки потребуется заменить заднюю панель устройства, так как оригинальная не подойдёт после апгрейда.

Производитель утверждает, что весь процесс модернизации занимает менее 15 минут. В комплект входят все необходимые инструменты, а видеоруководство от Jsaux подробно показывает каждый шаг установки. Хотя новая батарея всё же уступает 80Вт·ч аккумулятору в модели ROG Ally X, она значительно продлит время автономной работы оригинального устройства.

Предзаказы на набор уже открыты по цене $79, а первые поставки начнутся в начале мая. Это решение особенно заинтересует владельцев базовой версии ROG Ally, которые хотят улучшить автономность без покупки новой консоли. Комплект требует определённых навыков, но по заверениям разработчиков, с установкой справится даже начинающий пользователь.