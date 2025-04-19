Компания Aokzoe представила портативную игровую систему A1X с экраном 120 Гц и батареей 72,7 Вт·ч для конкуренции с ROG Ally X

Компания Aokzoe наконец представила свою новую портативную игровую систему A1X после нескольких месяцев анонсов. Устройство оснащено новейшим процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 и может комплектоваться до 64 ГБ оперативной памяти. Это прямой конкурент таким моделям, как ROG Ally X и Legion Go.

A1X выделяется среди аналогов 72,7 Вт·ч батареей с поддержкой 100-ваттной зарядки и 8-дюймовым IPS-экраном с переменной частотой обновления 120 Гц. Устройство предлагает полный набор современных интерфейсов, включая USB4 и OCuLink, а также слот для карт памяти Micro SD 4.0.

Стартовая цена составляет $799 за версию с Ryzen 7 8840U, 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ. Топовая конфигурация с Ryzen AI 9 HX 370 и 64 ГБ памяти стоит $1299. Компания предупреждает, что эти специальные стартовые цены будут действовать только до 18 апреля.