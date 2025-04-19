Компания Casio подтвердила выход новых часов G-Shock MTG-B2000YBD-2A с черно-синим дизайном и улучшенной защитой

Casio официально подтвердила выход новых премиальных часов G-Shock MTG-B2000YBD-2A. Модель продолжает линейку MTG-B2000 и представляет собой обновленную версию выпущенных в 2021 году часов MTG-B2000YBD-1A. Основное отличие - новый черно-сине-серый дизайн с ионным покрытием.

Корпус и браслет выполнены из нержавеющей стали с черным ионным покрытием, а безель и кнопки получили сине-серое покрытие. Часы сохраняют фирменную конструкцию Dual Core Guard с монококовым корпусом из углепластика, обеспечивающую повышенную ударопрочность.

Технические характеристики остались прежними: поддержка Multi Band 6, Bluetooth-соединение, 27 временных зон, солнечная батарея Tough Solar и подсветка. В Японии новинка появится в мае по цене 181 500 иен. О мировом релизе, включая США, производитель пока не сообщает.