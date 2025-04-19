В отгрузочных документах нашли данные о новых процессорах Threadripper 9000 — 64-ядерном, 16-ядерном и неожиданном 12-ядерном варианте

В отгрузочных документах обнаружили информацию о новых процессорах AMD Threadripper 9000 серии Shimada Peak. Помимо ожидаемых 64-ядерных и 16-ядерных моделей, в списке неожиданно появился 12-ядерный вариант — такого в линейке Threadripper раньше не было.

Флагманская модель Ryzen Threadripper 9985WX будет оснащена 64 ядрами с восемью 8-ядерными кластерами CCD и TDP 350W. Также в документах упоминается 16-ядерный Threadripper 9955WX с двумя CCD и 64 МБ кэша L3. Но главной неожиданностью стал 12-ядерный Threadripper 9945WX — его конфигурация пока остается загадкой, возможно, это четыре CCD по три ядра в каждом.

Все новые процессоры сохраняют TDP на уровне 350W, что соответствует предыдущему поколению. Появление 12-ядерной модели может указывать на расширение целевой аудитории линейки Threadripper. Официальный анонс процессоров на архитектуре Zen5 ожидается в ближайшее время.