По слухам, ремастер Oblivion включит все DLC и может выйти уже на следующей неделе

В сети появились новые слухи о готовящемся ремастере The Elder Scrolls IV: Oblivion. По информации из проверенных источников, в новую версию игры войдут все дополнения, выпущенные для оригинальной версии. Это должно сделать ремастер по-настоящему полным изданием культовой RPG.

Ранее на этой неделе скриншоты из игры случайно появились на сайте студии Virtuos, которая занимается разработкой. Хотя официального анонса пока не было, многие инсайдеры предполагают, что релиз может состояться уже на следующей неделе.





Особенно радует поклонников перспектива получить все DLC в одном пакете, учитывая их высокое качество. Пока конкретные детали обновления остаются неизвестными, но фанаты серии с нетерпением ждут официальных новостей от Bethesda.