Каждое оружие обладает уникальными характеристиками и подходит для разных стилей игры.

На Galaxies Showcase студии Anshar Studios и 3D Realms представили новый трейлер ремейка Painkiller. Игра, анонсированная в марте 2024 года, выйдет позже в этом году. В трейлере подробно показали все семь видов оружия, которые будут доступны игрокам.

Среди арсенала - Электродрайвер, стреляющий рикошетящими сюрикенами, Стакер для дальних убийств, дробовик для ближнего боя и ракетница с огромной зоной поражения. Особое внимание разработчики уделили легендарному оружию Painkiller, которое сочетает мощную атаку ближнего боя с возможностью восполнения боеприпасов.





Каждое оружие обладает уникальными характеристиками и подходит для разных стилей игры. Например, дробовик может оглушать нескольких врагов одновременно, а ракетница эффективна против тяжелых противников. Релиз обновленной версии культового шутера запланирован на этот год.