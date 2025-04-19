Разработчики Ready or Not объявили о выходе тактического шутера на PS5 и Xbox Series X/S в середине 2025 года

Студия VOID Interactive объявила, что их тактический шутер Ready or Not выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X/S летом 2025 года. Игра, впервые анонсированная еще в 2017 году, предлагает игрокам почувствовать себя бойцами спецназа, где важно не просто стрелять, а действовать по правилам и стараться брать преступников живыми.

Игра прошла долгий путь развития - сначала она вышла в раннем доступе в декабре 2021 года, затем получила полноценный релиз версии 1.0 в декабре 2023. За это время проект столкнулся с различными сложностями, включая временное удаление из Steam из-за проблем с товарными знаками и споры вокруг одного из уровней.

Новый трейлер, показанный на мероприятии Galaxies Showcase 2025, подтвердил скорый выход консольных версий. Разработчики обещают сохранить все особенности тактического геймплея, где необдуманная стрельба часто приводит к провалу миссии. Поклонники жанра теперь могут рассчитывать на новую платформу для своих тактических операций.