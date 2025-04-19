Sapphire представила микро-ATX плату PULSE A620AM WIFI на чипсете AMD A620 с Wi-Fi 6 и возможностью разгона памяти DDR5 до 7200 МТ/с

Компания Sapphire Technology показала свою новую материнскую плату PULSE A620AM WIFI формата microATX. Устройство построено на чипсете AMD A620 и поддерживает память DDR5. Особенностью платы стала 6+2+1-фазная система питания с алюминиевым радиатором, которая, по заверениям производителя, стабильно работает даже с топовыми процессорами вроде Ryzen 7 9700X.

Плата предлагает пользователям разгон памяти DDR5 до 7200 МТ/с, два слота M.2 для накопителей, а также встроенные модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5. Среди разъёмов имеются HDMI, DisplayPort, четыре USB 2.0, два USB-A, PS/2 и три аудиовыхода. Для расширения предусмотрен один слот PCIe 4.0 x16 и один PCIe 3.0 x4.

По данным IT Home, новинка появится в продаже 21 апреля по доступной цене. Sapphire позиционирует PULSE A620AM WIFI как бюджетное решение, но точная стоимость станет известна только после официального релиза. Плата ориентирована на пользователей, которые хотят получить современные технологии без серьёзных затрат.