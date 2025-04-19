ASUS анонсировала линейку Chromebook CX14/CX15 с поддержкой Google AI, экоматериалами и долгим сроком службы

ASUS анонсировала новую серию Chromebook CX14 и CX15 — доступные 14- и 15-дюймовые ноутбуки с премиальным дизайном и экологичными материалами. В линейке доступны варианты Chromebook Plus с улучшенной производительностью и функциями Google AI. Корпуса устройств на 30% состоят из переработанного пластика, а упаковка сертифицирована по стандарту FSC Mix.

Ноутбуки представлены в семи цветах и трех типах покрытий, включая износостойкую краску с добавлением алмазной и каменной пудры. Вес начинается от 1,39 кг, экраны FHD раскрываются на 180°, а наличие HDMI-порта расширяет возможности для работы и развлечений. Модели соответствуют военному стандарту MIL-STD-810H на прочность.

Конструкция упрощает обслуживание: для доступа к внутренним компонентам нужно открутить всего четыре винта, а аккумулятор можно заменить без инструментов. В версиях Chromebook Plus пользователи получат год бесплатной подписки Google One AI Premium с доступом к Gemini Advanced, 2 ТБ облачного хранилища и ИИ-инструментам для работы с текстами и видео.

Серия CX14/CX15 сочетает экологичность, долговечность и современные технологии, включая FHD-камеру с ИИ-обработкой изображения. Подробности о доступных конфигурациях и ценах можно узнать на официальных ресурсах ASUS.