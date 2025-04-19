Разработчики открыли ранний доступ к Tempest Rising для владельцев Deluxe-издания.

Разработчики стратегии Tempest Rising предоставили ранний доступ к игре для тех, кто приобрел Deluxe-издание. Этот бонус позволяет играть за неделю до официального релиза, запланированного на 24 апреля 2025 года. Владельцы Deluxe-версии также получают цифровой артбук, саундтрек и набор косметических предметов Commander Pack.

Важно отметить, что на период раннего доступа рейтинговые матчи и таблицы лидеров отключены — это сделано для обеспечения равных условий всем игрокам после полноценного запуска. Однако быстрый поиск матчей с hidden MMR остается доступным.

Стандартное издание тоже не остается без бонусов — покупатели получат Commander Pack, если оформят предзаказ до 24 апреля. Разработчики поблагодарили сообщество за поддержку с момента анонса игры в 2022 году, отметив особый вклад участников закрытого бета-тестирования и игровых мероприятий. Tempest Rising позиционируется как современная интерпретация классических RTS с улучшенной графикой и геймплейными нововведениями.