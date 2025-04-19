Проморолики и утечки раскрыли детали о новых планшетах Vivo — Pad5 Pro с Dimensity 9400 и бюджетном Pad SE.

Компания Vivo опубликовала проморолики своих новых планшетов Pad5 Pro и Pad SE перед официальной презентацией. Ролики подтвердили некоторые базовые характеристики, включая использование топового чипсета Dimensity 9400 в флагманской модели. Однако полные спецификации устройств стали известны благодаря утечке.

Согласно данным, Pad5 Pro получит 13-дюймовый экран с разрешением 3.1K, частотой 144 Гц и яркостью 1200 нит. Устройство будет доступно в двух вариантах — стандартном (635 г) и облегченном (578 г). В оснащение войдут аккумулятор на 12050 мАч с 66-ваттной зарядкой и восьмидинамиковая аудиосистема.

Бюджетный Pad SE оснастят 12.3-дюймовым экраном 2.5K с частотой 90 Гц и процессором Snapdragon 4 Gen 2. Его аккумулятор на 8500 мАч поддерживает лишь 15-ваттную зарядку. Оба планшета сохранят соотношение сторон 3:2, но будут различаться по весу и толщине корпуса.