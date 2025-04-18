Разработчики Mortal Kombat 1, возможно, готовят новое сюжетное дополнение, несмотря на слухи об отмене DLC

Несмотря на слухи об отмене DLC для Mortal Kombat 1, студия NetherRealm, похоже, всё ещё планирует поддержку игры. Об этом свидетельствует вакансия Warner Bros. Discovery на позицию старшего аниматора для работы над сюжетной кампанией. Скорее всего, речь идёт о дополнении к Mortal Kombat 1, а не о новой игре.

Хотя интерес к игре снизился после провального DLC Khaos Reigns в сентябре 2024 года, NetherRealm продолжает выпускать обновления. Апрельский патч улучшил баланс и добавил поддержку DLSS/FSR 3. Ранее в игру уже добавляли новых персонажей вроде Конана-варвара и T-1000.

Warner Bros., испытывающая финансовые трудности, вынуждена сосредоточиться на успешных франшизах. Несмотря на отмену DLC для Hogwarts Legacy, Mortal Kombat остаётся в приоритете. Поклонники надеются, что новое дополнение исправит ошибки Khaos Reigns, который критиковали за высокую цену и слабый сюжет.