Команда Linus Tech Tips обвинила Nvidia в провальном запуске RTX 5060 Ti из-за хаотичной логистики и завышенных заявлений о производительности

Linus Tech Tips резко раскритиковала Nvidia за организацию запуска видеокарты RTX 5060 Ti. В своём видео Лайнус Себастьян заявил, что компания не согласовала точные даты для обзоров, предложив создателям контента "просто выпустить материалы, когда карта прибудет". Такой подход, по мнению LTT, поощряет вредную практику авральной работы.

Особое возмущение вызвали маркетинговые заявления Nvidia о 50-кратном превосходстве RTX 5060 Ti над GTX 1060 при использовании Multi Frame Generation - технологии, которую старая карта физически не поддерживает. LTT также отметила проблемы с доступностью драйверов и руководств для обзоров, которые появились лишь за 3,5 рабочих дня до релиза.

Из-за этих проблем Linus Tech Tips отказалась от выпуска отдельного обзора на RTX 5060 Ti, ограничившись публикацией тестов на ShortCircuit и сайте LTT Labs. Ситуацию усугубляют возможные проблемы с поставками и завышенные розничные цены, что ставит под вопрос ценовую привлекательность новой видеокарты.