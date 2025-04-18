В ходе презентации Mario Kart World продемонстрировали открытый мир, 8 новых трасс и уникальные механики вроде перемотки времени

Nintendo провела 15-минутный Direct, посвящённый Mario Kart World. В ходе трансляции показали ключевые особенности грядущей игры, включая открытый мир с возможностью свободного передвижения между трассами. Игроки смогут исследовать локации в поисках скрытых предметов и выполнять дополнительные задания.

Было представлено 8 новых трасс, включая как совершенно новые локации вроде Boo Cinema, так и обновлённые классические трассы типа Toad's Factory. Среди новичков в составе персонажей оказались Гумба, Корова, Спайк и Лакиту. Особое внимание уделили новым предметам - магии Камека, превращающей соперников в разные объекты, и другим способностям вроде гигантского гриба.

Главными игровыми новшествами стали два специальных трюка: прыжок с ускорением для преодоления препятствий и система перемотки, позволяющая откатить свои действия. Nintendo также анонсировала новый руль Joy-Con 2 Wheel, оптимизированный под обновлённые контроллеры. Игра выйдет по цене $80, что вызвало вопросы у части сообщества.