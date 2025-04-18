Компания Dell выпустила бюджетные трансформеры 14 Plus с новыми процессорами AMD Krackan Point и поддержкой ИИ-функций до 50 TOPS

Dell расширила линейку своих ноутбуков, представив новые 2-в-1 модели 14 Plus на базе процессоров AMD Ryzen AI 300 серии Krackan Point. Эти устройства сочетают доступную цену с продолжительным временем работы до 19 часов и поддержкой современных ИИ-функций мощностью до 50 TOPS.

Ноутбуки оснащены 14-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1920×1200 пикселей и яркостью 300 нит. Благодаря 360-градусному шарниру их можно использовать как в режиме ноутбука, так и планшета. При весе всего 1,59 кг устройства предлагают либо 6-ядерный Ryzen AI 5 340, либо 8-ядерный Ryzen AI 7 350 процессор с графикой Radeon 840M/860M.

Производитель предлагает различные конфигурации с накопителями от 512 ГБ до 2 ТБ, но объем оперативной памяти фиксированный - 16 ГБ LPDDR5X. Это делает новинки оптимальным выбором для офисных задач, учебы и нетребовательных игр. Модели уже доступны для заказа в разных комплектациях.