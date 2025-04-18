На вторичном рынке появился новый вид мошенничества с видеокартами: покупатели извлекают чипы и возвращают пустые платы.

На вторичном рынке видеокарт появился новый вид мошенничества. Один из продавцов на Reddit рассказал, что столкнулся с необычным случаем: покупатель вернул ему видеокарту NVIDIA RTX 4090, но без графического процессора и чипов памяти. Продавец, к счастью, заранее застраховал товар и сделал множество фотографий карты перед отправкой.

Инцидент произошёл на eBay, где покупатель с хорошей репутацией (30 тысяч отзывов) запросил возврат в день получения, сославшись на отсутствие видеосигнала. При возврате оказалось, что корпус карты был повреждён, а крепёжная скоба погнута - явные признаки вскрытия. Внутри отсутствовали все ключевые компоненты - GPU и чипы памяти.

Сообщество Reddit предположило, что аккаунт покупателя мог быть взломан. Этот случай показывает, насколько рискованными стали сделки с дорогими видеокартами на вторичном рынке. Продавцу повезло, что он предусмотрительно оформил страховку - он смог получить компенсацию за украденные компоненты, которые, вероятно, теперь продаются отдельно где-то в Китае.