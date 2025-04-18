Стала доступна демонстрация нейронного рендеринга NVIDIA Zorah на движке Unreal Engine 5 с улучшенной трассировкой лучей.

NVIDIA сделала доступной для скачивания технологическую демонстрацию Zorah, созданную на Unreal Engine 5. Эта демка, представленная месяц назад, показывает возможности нейронного рендеринга - технологии, которую компания называет будущим компьютерной графики.



Демонстрация использует специальную ветку Unreal Engine 5 с поддержкой RTX и сочетает несколько передовых технологий. Хотя производительность может быть нестабильной на большинстве систем, проект дает представление о том, как будут выглядеть игры следующего поколения с улучшенной трассировкой лучей и нейронным рендерингом.

Технология нейронного рендеринга была анонсирована NVIDIA в прошлом месяце на GDC 2025. Она включает такие функции, как нейронное сжатие текстур, экономящее до 7 раз видеопамяти, и нейронный кэш освещения, позволяющий создавать реалистичное глобальное освещение всего за пару отскоков лучей. Демка доступна для скачивания всем желающим оценить будущее графики.