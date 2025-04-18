Студия Nordcurrent представила пошаговую тактическую игру Chains of Freedom с глубоким сюжетом и поблагодарила игроков за поддержку

Небольшая команда разработчиков из Nordcurrent выпустила свою новую игру Chains of Freedom для PC и консолей. Это пошаговая тактическая игра с глубоким сюжетом, действие которой разворачивается в вымышленном постапокалиптическом мире Восточной Европы. Разработчики выразили искреннюю благодарность игровому сообществу за поддержку.

Игрокам предстоит возглавить элитный военный отряд и расследовать сложный заговор, связанный с учёным-предателем и сывороткой контроля сознания. В распоряжении игрока будут различные виды оружия - от топоров и крюков до огнемётов и миномётов. Особое внимание уделено тактическим боям, где каждое решение влияет на исход сражения.

Действие игры происходит в атмосферных локациях - заброшенных городах, секретных лабораториях и военных базах. Игроки смогут улучшать способности персонажей с помощью биокристаллов и использовать различные расходники для выживания. Разработчики подчеркнули, что вложили в проект всю душу и надеются, что игроки оценят их труд.



