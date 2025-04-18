В неанонсированном процессоре Ryzen Z2 A от AMD, возможно, применили старую архитектуру Van Gogh с графикой RDNA 2 вместо современных решений.

Недавно появились сведения о возможных характеристиках пока не представленного официально процессора AMD Ryzen Z2 A. По данным инсайдера Хоанг Ань Фу, этот чип может использовать устаревшую графическую архитектуру RDNA 2 из линейки Van Gogh, которая ранее применялась в чипсете Steam Deck.

Если информация подтвердится, Ryzen Z2 A окажется ближе к базовой модели Ryzen Z2 Go, чем к флагманским решениям линейки. При этом Z2 Go уже использует графику RDNA 2, но в сочетании с ядрами Zen 3, тогда как Van Gogh построен на Zen 2. Такой шаг может означать ориентацию на бюджетные игровые handheld-устройства.

Интересно, что Valve уже использует подобные APU в своих устройствах - сначала в оригинальном Steam Deck (7 нм), а затем в Steam Deck OLED (6 нм). Если Ryzen Z2 A действительно получит архитектуру Van Gogh, это может открыть путь для новых портативных консолей под управлением SteamOS, но с более доступной ценой. Пока же вся информация остается на уровне слухов и предположений.



