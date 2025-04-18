Corsair выпустила обновлённую игровую гарнитуру VOID WIRELESS v2 с улучшенным звуком, микрофоном от NVIDIA и автономностью до 70 часов.

Corsair анонсировала новую беспроводную игровую гарнитуру VOID WIRELESS v2, которая стала продолжением популярной линейки VOID. Устройство сохранило фирменные черты серии — качественный звук, удобство и надёжность, но получило ряд важных улучшений.

Гарнитура оснащена 50-миллиметровыми неодимовыми динамиками с тонкой настройкой, которые обеспечивают чистый и детализированный звук. Поддержка Dolby Atmos Spatial Audio позволяет точнее определять направление звуков в играх, что особенно важно в шутерах и соревновательных проектах. Встроенный микрофон с технологией NVIDIA Broadcast эффективно подавляет фоновый шум, обеспечивая чёткую передачу голоса.

VOID WIRELESS v2 стала на 20% легче предыдущей версии, а мягкие амбушюры из дышащей ткани делают её комфортной даже при длительных игровых сессиях. Гарнитура поддерживает два типа беспроводного подключения — через USB-адаптер с низкой задержкой и по Bluetooth. Время работы достигает 70 часов, а быстрая зарядка за 15 минут даёт ещё 6 часов игры.

Устройство доступно в чёрном и белом цветах и совместимо с ПК, консолями и мобильными устройствами. Рекомендованная цена — $119,99, а покупатели получают двухлетнюю гарантию и поддержку от Corsair.