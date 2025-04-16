По данным инсайдеров, первый складной смартфон Apple оценили в 2100-2300 долларов

Появилась новая информация о возможной цене складного iPhone, который Apple пока не анонсировала. Китайский инсайдер Instant Digital сообщает, что устройство может стоить от 2100 до 2300 долларов. Это почти вдвое дороже базовой версии iPhone 16 Pro Max.

Если эти данные верны, складной iPhone окажется дороже текущего Samsung Galaxy Z Fold 6, который стоит 1899 долларов. При этом топовые версии с увеличенным хранилищем могут достигать 2700 долларов и более.

Согласно утечкам, устройство получит книжный дизайн с 7,76-дюймовым основным экраном и 5,49-дюймовым внешним дисплеем. Интересно, что внутренний экран, вероятно, не будет поддерживать Face ID — вместо этого Apple может использовать Touch ID.



Это будет первый складной смартфон компании, поэтому высокая цена не удивляет. Однако пока официального подтверждения ни цены, ни характеристик устройства нет.