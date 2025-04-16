Компания Honor анонсировала новый смартфон с рекордной батареей и быстрой зарядкой 66 Вт

Honor официально представила новый смартфон Power, главной особенностью которого стала емкая батарея емкостью 8000 мАч при толщине корпуса менее 8 мм. Устройство поддерживает быструю зарядку 66 Вт, позволяющую полностью зарядить аккумулятор за 68 минут, а также функцию обратной зарядки других гаджетов мощностью 5 Вт.

Смартфон получил 6,78-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит. В основе устройства лежит процессор Snapdragon 7 Gen 3 в сочетании с оперативной памятью до 12 ГБ. Основная камера включает 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией и 5-мегапиксельный ультраширик.

Предзаказы на Honor Power уже начались в Китае, старт продаж запланирован на 18 апреля. Цены начинаются от 1999 юаней ($272) за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Информация о глобальном релизе пока не поступала.