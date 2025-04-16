Флагманский складной Motorola Razr 60 Ultra показал высокие результаты в бенчмарке благодаря Snapdragon 8 Elite и увеличенной памяти

Скоро должен выйти новый флагманский складной смартфон Motorola Razr 60 Ultra, который станет преемником Razr 50 Ultra и конкурентом Samsung Galaxy Z Flip7. Устройство появилось в базе Geekbench, где показало отличные результаты: 2878 баллов в однопоточном и 8840 баллов в многопоточном тестах.

В отличие от Oppo Find N5, который использует урезанную 7-ядерную версию Snapdragon 8 Elite, Razr 60 Ultra получил полную 8-ядерную конфигурацию. Это обеспечило ему преимущество в многопоточных задачах — Oppo Find N5 набирает около 8200 баллов в аналогичном тесте.

Geekbench также подтвердил, что Razr 60 Ultra оснастят 16 ГБ оперативной памяти и Android 15. Это серьезное улучшение по сравнению с прошлогодней моделью Razr 50 Ultra, где максимальный объем ОЗУ составлял 12 ГБ.