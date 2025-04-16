Разработчики Baldur's Gate 3 представили последнее крупное обновление с кросс-плеером и фоторежимом

Larian Studios выпустила финальное крупное обновление для Baldur's Gate 3 под номером 8. Патч добавил 12 новых подклассов, кроссплатформенный мультиплеер между PC и консолями, а также долгожданный фоторежим. Это последнее крупное обновление — дальнейшие патчи будут сосредоточены только на исправлении ошибок.



Студия подвела итоги восьмилетнего пути разработки, начавшегося в 2016 году с небольшой команды. Игра прошла через ранний доступ в 2020 году и вышла в финальной версии в 2023, став одной из лучших RPG в истории. В блоге Larian поблагодарила игроков за поддержку и пообещала новые проекты в будущем.

Особенностью нового кросс-плеера стала поддержка модов — правда, все игроки в сессии должны использовать одинаковые версии модификаций. Для консольных игроков работают только совместимые с платформой моды. Larian подготовила видеогиды по настройке кросс-плеера и использованию фоторежима.