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ddr22
Don't Nod выпустила вторую часть нарративного приключения Lost Records Bloom and Rage
Разработчики Life is Strange представили заключительную главу истории Lost Records с четырьмя концовками

Студия Don't Nod выпустила вторую часть нарративной игры Lost Records: Bloom and Rage под названием "Rage". Она продолжает историю четырёх подруг, начатую в первой части "Bloom", и раскрывает тайны их прошлого. Действие разворачивается в двух временных линиях — во время летних каникул 1995 года и спустя 27 лет, когда героини встречаются в баре.  
Креативный директор Мишель Кох рассказал, что вторая часть делает акцент на мистической составляющей сюжета. Игроков ждёт четыре основных концовки с вариациями, зависящими от принятых решений. Особое внимание уделено взаимодействию персонажей — разработчики хотели передать атмосферу встречи старых друзей после долгой разлуки.  Игра уже доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также попала в каталог PlayStation Plus в день релиза. На Steam действует ограниченная скидка 15%. Разработчики обещают, что финал истории удивит игроков и удовлетворит их ожидания.

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#lost records bloom and rage
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