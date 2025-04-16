Китайский производитель Vastarmor добавил новую версию видеокарты Radeon RX 9070 XT Alloy без RGB-подсветки и с пониженной частотой

Китайский производитель Vastarmor представил новую модель видеокарты Radeon RX 9070 XT Alloy, расширив свою линейку графических ускорителей на архитектуре RDNA 4. Эта версия отличается от ранее выпущенной флагманской Super Alloy серии отсутствием RGB-подсветки и немного сниженной частотой до 3010 МГц.

Карта сохранила трехвентиляторную систему охлаждения и три 8-контактных разъема питания, но получила полностью черный дизайн без прозрачных элементов. В отличие от старшей модели с частотой 3100 МГц, новая Alloy ориентирована на более сдержанный сегмент рынка. Пока на сайте производителя не представлена белая версия этой карты, хотя ранее в линейке Super Alloy такие варианты были доступны. Технические характеристики новинки стали известны благодаря опубликованной странице продукта и данным BIOS.