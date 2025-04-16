Компания ASUS анонсировала серию графических карт GeForce RTX 5060 с тремя вариантами дизайна для разных категорий пользователей

ASUS официально представила новые видеокарты GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 в трех сериях: надежные TUF Gaming для требовательных геймеров, универсальные Prime для компактных сборок и минималистичные Dual для небольших корпусов. Все модели основаны на архитектуре NVIDIA Blackwell и поддерживают технологии DLSS 4, улучшенный рейтрейсинг и нейронные шейдеры для оптимизации памяти.

Карты доступны в трех конфигурациях: RTX 5060 с 8 ГБ памяти, RTX 5060 Ti с 8 ГБ и RTX 5060 Ti с 16 ГБ GDDR7. Каждая серия предлагает уникальные особенности: TUF Gaming отличается военной надежностью и ARGB-подсветкой, Prime сочетает компактность с эффективным охлаждением, а Dual представляет собой ультракомпактные решения с двухвентиляторной системой. Все модели оснащены технологиями Auto Extreme и GPU Guard для повышенной долговечности.

Производитель уделил особое внимание системе охлаждения, использовав вентиляторы Axial-tech с увеличенными лопастями, алюминиевые задние панели и технологию 0dB для бесшумной работы при низких нагрузках. Для удобства пользователей предусмотрена поддержка Dual BIOS и фирменное ПО GPU Tweak III для мониторинга и разгона. ASUS рекомендует использовать эти карты с блоками питания мощностью 750 Вт для оптимальной работы.