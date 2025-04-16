Все новинки получили процессоры AMD Ryzen AI 300 серии

Acer расширила линейку игровых устройств Nitro, представив новые ноутбуки и настольный ПК с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 50-й серии. В ассортименте появились четыре модели ноутбуков с диагоналями 16 и 18 дюймов, включая тонкие версии толщиной менее 20 мм, а также компактный десктоп Nitro 20 объемом всего 15 литров.

Все новинки получили процессоры AMD Ryzen AI 300-й серии с нейроускорителями и видеокарты NVIDIA нового поколения на архитектуре Blackwell. Производитель уделил особое внимание системам охлаждения с жидкометаллической термопастой и векторными тепловыми трубками. Игровые ноутбуки оснащены экранами с частотой обновления до 180 Гц и поддержкой G-SYNC.

Настольная система Nitro 20 предлагает баланс производительности и энергоэффективности в компактном корпусе. Устройства будут доступны в Европе и Северной Америке с июля по август 2024 года, стартовая цена ноутбуков составит от 1299 евро, десктопа - от 899 евро. Точные сроки выхода и цены для разных регионов могут отличаться.