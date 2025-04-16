Компания COLORFUL анонсировала линейку видеокарт RTX 5060 Ti и RTX 5060 с улучшенными системами охлаждения и поддержкой DLSS 4

Компания COLORFUL официально представила новые видеокарты серии iGame GeForce RTX 5060, включающие модели RTX 5060 Ti с 16 ГБ и 8 ГБ памяти, а также RTX 5060. Все карты основаны на архитектуре NVIDIA Blackwell и поддерживают технологии DLSS 4 и NVIDIA Studio для улучшенной производительности в играх и творческих задачах. Линейка включает три основных варианта дизайна: Advanced с футуристичным стилем и тройным вентилятором, Ultra W с поп-арт оформлением и Battle Ax с агрессивным черно-красным дизайном. Для компактных ПК предлагаются модели Ultra W DUO и NB DUO с двумя вентиляторами. Особое внимание уделено системе охлаждения — все карты получили перфорированные задние панели для лучшего отвода тепла. Видеокарты оснащены фирменными функциями вроде кнопки разгона на корпусе и настраиваемой RGB-подсветки, управляемой через приложение iGame Center. Производитель сделал акцент как на производительности, так и на визуальной составляющей, предлагая геймерам разные стилистические варианты для сборки ПК.