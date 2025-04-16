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ddr22
ZOTAC представила серию видеокарт GeForce RTX 5060 с архитектурой Blackwell
Компания ZOTAC Gaming анонсировала линейку графических ускорителей RTX 5060 Series с улучшенной системой охлаждения IceStorm 2.0

ZOTAC Gaming официально представила новую серию видеокарт GeForce RTX 5060, включающую модели RTX 5060 Ti с 16 ГБ и 8 ГБ памяти, а также RTX 5060. Все карты основаны на архитектуре NVIDIA Blackwell и оснащены сверхбыстрой памятью GDDR7. Производитель сделал акцент на компактных размерах и эффективном охлаждении.Серия включает три варианта исполнения: топовую модель AMP с заводским разгоном, версию Twin Edge (в том числе с OC) и компактную однокулерную SOLO для самых маленьких корпусов. Все карты используют усовершенствованную систему охлаждения IceStorm 2.0 с увеличенными радиаторами, композитными тепловыми трубками и фирменными вентиляторами BladeLink с переплетенными лопастями для лучшего воздушного потока.Особенностью новинок стала исключительная энергоэффективность - для работы достаточно всего одного 8-контактного разъема питания. Видеокарты совместимы с технологиями DLSS 4 и NVIDIA Studio, а также поддерживают микросервисы NIM для работы с искусственным интеллектом. Для тонкой настройки параметров предлагается обновленная утилита FireStorm с переработанным интерфейсом.

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