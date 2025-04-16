Компания Corsair анонсировала модернизированные блоки питания HXi Series с поддержкой ATX 3.1 и новыми кабелями для видеокарт

Corsair обновила свою линейку блоков питания HXi Series, представив модели HX1200i и HX1500i. Эти полностью модульные БП получили сертификацию Cybenetics Platinum с КПД до 91%, что гарантирует стабильное и эффективное энергоснабжение для мощных систем.

Среди ключевых изменений — обновленные кабели с рельефным дизайном и компактными держателями для удобного управления проводами. Особое внимание уделено совместимости с новыми видеокартами: в комплекте идут два кабеля питания 12V-2x6 с двухцветным разъемом для визуального контроля подключения. Блоки питания соответствуют стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1, поддерживая современные требования к энергопотреблению. Они совместимы с технологией Modern Standby для быстрого выхода из режима сна и отличаются высокой эффективностью даже при низкой нагрузке. Управлять настройками можно через ПО Corsair iCUE, где доступны регулировка оборотов вентилятора, мониторинг параметров и переключение между одно- и многоканальной защитой от перегрузок. Внутренняя начинка HXi Series включает японские конденсаторы на 105°C, обеспечивающие долговечность и стабильность работы. Система охлаждения построена на 140-мм вентиляторе с гидродинамическим подшипником, который может полностью отключаться в режиме низкой нагрузки для бесшумной работы. Блоки питания рассчитаны на топовые конфигурации с видеокартами NVIDIA RTX 50-й серии и AMD Radeon RX 9070, а также с процессорами AMD Ryzen 9 и Intel Core Ultra.

Новые HX1200i и HX1500i уже доступны для покупки через официальный сайт Corsair и авторизованных реселлеров. Производитель предоставляет на них 10-летнюю гарантию, подкрепленную глобальной службой поддержки. Точные цены можно уточнить у местных представителей компании.