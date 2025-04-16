Компания Inno3D представила графические карты RTX 5060 и RTX 5060 Ti с улучшенным охлаждением и поддержкой DLSS 4

Inno3D представила новые видеокарты GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti. Эти модели работают на архитектуре NVIDIA Blackwell и предлагают высокую производительность для игр, творческих задач и работы с искусственным интеллектом. Среди ключевых возможностей — поддержка DLSS 4, ускоренный рендеринг и доступ к микросервисам NVIDIA NIM для разработки AI-приложений. В линейке представлены две основные модели — X3 OC и TWIN X2. Первая оснащена тройным вентилятором, массивным радиатором с тепловыми трубками и металлической задней пластиной для улучшенного охлаждения. Вторая, TWIN X2, выполнена в компактном двухвентиляторном дизайне и доступна в черном и белом вариантах. Белая версия особенно выделяется и подойдет для моддинг-проектов в светлых тонах.



Inno3D позиционирует свои новые карты как мощные, тихие и стильные решения для геймеров и энтузиастов. Компания продолжает придерживаться философии «Brutal by Nature», делая ставку на агрессивный дизайн и инновационные технологии.