Все представленные модели GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 в версиях Infinity 3 и Dual имеют заводской разгон графического процессора

Palit Microsystems Ltd. анонсировала новые модели GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 серий Infinity 3 и Dual. Эти графические ускорители основаны на архитектуре NVIDIA Blackwell и предлагают высокую производительность для игр, творческих задач и работы с искусственным интеллектом. Среди ключевых возможностей — поддержка DLSS 4, ускоренная генерация изображений и доступ к микросервисам NVIDIA NIM для разработки AI-приложений. Серия Infinity 3 ориентирована на компактные системы (SFF) и отличается малыми габаритами — на 45% меньше стандартных моделей с тремя вентиляторами. При этом видеокарты сохраняют высокую производительность и эффективное охлаждение благодаря трёхвентиляторной системе. Они подойдут владельцам мини-ПК и тем, кто ценит экономию пространства. Серия Dual предлагает классическое охлаждение с двумя 95-миллиметровыми вентиляторами и стильным дизайном. Пользователи могут кастомизировать внешний вид карт с помощью 3D-печати, не теряя гарантии. Обе серии обеспечивают высокую производительность в компактном форм-факторе, делая их отличным выбором для современных игровых и рабочих систем.