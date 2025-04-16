Компания GIGABYTE выпустила серию видеокарт GeForce RTX 5060 Ti и 5060 с модернизированной системой охлаждения WINDFORCE для игр и ИИ-задач

GIGABYTE анонсировала новые видеокарты GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 на архитектуре NVIDIA Blackwell, которые поступят в продажу 16 апреля. Модели получили усовершенствованную систему охлаждения WINDFORCE с вентиляторами Hawk Fan, увеличивающими воздушный поток на 12,5% и давление воздуха на 53,6%. Производитель использовал серверный термоинтерфейс и медные тепловые трубки для эффективного отвода тепла.

В линейке представлено несколько вариантов для разных категорий пользователей. Флагманская модель ELITE из серии AORUS оснащена технологией Screen Cooling для дополнительного охлаждения. Игровая серия Gaming и версия AERO с серебристо-белым дизайном ориентированы на геймеров и создателей контента. Для любителей белых сборок предлагается модель EAGLE ICE, а классический черный WINDFORCE предназначен для тех, кто ценит надежность.

Отдельного внимания заслуживает компактная версия RTX 5060 длиной 182 мм, созданная для малогабаритных систем. Все видеокарты поддерживают технологии NVIDIA DLSS 4 и предназначены для комфортного геймплея в 1080p и 1440p разрешениях.



GIGABYTE уделила особое внимание системе охлаждения, применив медную пластину с прямым контактом с GPU и композитные тепловые трубки. Это должно обеспечить стабильную работу даже при длительных нагрузках. Видеокарты уже представлены на официальном сайте компании, где можно ознакомиться с полными характеристиками.