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MSI анонсировала четыре линейки видеокарт на базе NVIDIA GeForce RTX 5060
Компания MSI представила видеокарты RTX 5060 серии с разными системами охлаждения — Vanguard, Gaming, Ventus и Inspire

MSI официально представила свои видеокарты на базе новых чипов NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060. В ассортименте четыре серии с разными системами охлаждения: флагманская Vanguard, игровая Gaming в двух вариантах (с тремя и двумя вентиляторами), бюджетная Ventus и компактная Inspire для малогабаритных сборок.
Флагманская серия Vanguard получила систему охлаждения Tri Frozr 4 с тремя вентиляторами STORMFORCE, никелированной медной подложкой и фирменными тепловыми трубками Core Pipes. Дизайн вдохновлен космическими кораблями, а RGB-подсветка создает эффектное визуальное сопровождение. Линейка Gaming сохранила узнаваемый стиль MSI с драконьей символикой и предлагает как классические черные, так и белые версии карт.  Более доступные модели Ventus ориентированы на компактные сборки и совместимы с корпусами mITX/mATX. Они получили металлическую заднюю панель и варианты с двумя вентиляторами. Линейка Inspire с минималистичным дизайном предназначена для креативных профессионалов и энтузиастов ИИ, предлагая баланс производительности и компактных размеров.  

Все новые видеокарты основаны на архитектуре NVIDIA Blackwell и поддерживают технологии DLSS 4, Neural Rendering и NVIDIA Studio. Производитель обещает значительный прирост производительности в играх и творческих задачах по сравнению с предыдущим поколением. Особое внимание уделено системе охлаждения — инженеры MSI использовали усовершенствованные вентиляторы Wave Curved 4.0 и пластины Air Antegrade Fin 2.0 для оптимального теплоотвода.  

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