Компания ZOTAC выпустила One Launcher 2.0 с новым интерфейсом и расширенными настройками для портативной консоли GAMING ZONE

ZOTAC представила крупное обновление One Launcher 2.0 для своей портативной игровой консоли GAMING ZONE. Новая версия программного обеспечения получила полностью переработанный интерфейс и множество улучшений, направленных на удобство использования.

Одним из главных нововведений стала усовершенствованная система настройки кнопок. Теперь пользователи могут назначать профили управления для конкретных игр, а также переназначать любые кнопки на клавиатурные и мышиные действия. Добавлены расширенные настройки джойстиков, включая мертвую зону, кривую отклика и чувствительность триггеров. В обновлении появились профили производительности, позволяющие сохранять индивидуальные настройки TDP, частот GPU и CPU. Теперь в лаунчере можно отслеживать текущую скорость вентиляторов и частоты процессоров. Быстрое меню стало более удобным и логично организованным, а система подсветки SPECTRA получила дополнительные эффекты. Для удобства организации игровой библиотеки разработчики добавили возможность сортировки игр по категориям и их скрытия из основного вида. Обновление уже начало распространяться автоматически, но пользователи могут загрузить его вручную с официального сайта ZOTAC.