Немецкий бренд be quiet! выпустил первые механические клавиатуры для геймеров — Dark Mount и Light Mount с фирменными бесшумными переключателями

Немецкий производитель компьютерных компонентов be quiet! представил две новые механические клавиатуры — Dark Mount и Light Mount. Обе модели отличаются премиальным качеством сборки, минималистичным дизайном и фирменными бесшумными переключателями собственной разработки. Производитель позиционирует их как решение для геймеров, творческих профессионалов и всех, кто ценит комфорт и точность.

Флагманская модель Dark Mount выделяется брутальным черным дизайном с алюминиевой панелью и уникальной системой подсветки. Ее главная особенность — съемная цифровая клавиатура и медиа-док с дисплеем, которые можно расположить как удобно пользователю. Клавиатура получила 8 программируемых клавиш с дисплеями, поддержку ARGB-подсветки и трехслойную систему шумоподавления. Light Mount предлагает более лаконичный дизайн с алюминиевым медиа-колесом и боковой подсветкой, создающей эффект парения. Обе клавиатуры оснащены фирменными бесшумными переключателями orange (линейные) и black (тактильные), которые проходят предварительную смазку на производстве. Поддержка технологии N-key rollover гарантирует точность регистрации нажатий. В комплекте идут эргономичные подставки для запястий с магнитным креплением.

Вместе с клавиатурами be quiet! представила фирменное ПО IO Center для Windows и веб-версию для кросс-платформенного использования. Программа позволяет настраивать подсветку, назначать макросы и сохранять профили.



Продажи Dark Mount по рекомендованной цене 259,90 евро и Light Mount за 169,90 евро стартуют 29 апреля в Северной Америке и Европе.