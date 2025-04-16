Casio анонсировала G-Shock GBA-950 в трех расцветках с улучшенным дизайном и функцией подсчета шагов

В интернете появились первые изображения новых часов Casio G-Shock GBA-950, которые стали продолжением линейки GBA-900. Часы сохранили гибридный аналогово-цифровой дисплей и функции Bluetooth, но получили более аккуратный дизайн с тонкими рамками и улучшенной разметкой кнопок.

Модель будет доступна в трех вариантах расцветки: черный с зелеными акцентами, серо-белый с неоново-желтыми маркерами и фиолетовый. Все версии сохраняют одинаковую компоновку кнопок и корпус в классическом стиле G-Shock.

Хотя полные технические характеристики пока не раскрыты, ожидается, что G-Shock GBA-950 сохранит основные функции Bluetooth: синхронизацию времени, поиск телефона и подсчет шагов через приложение G-Shock Move. Возможность солнечной зарядки пока не подтверждена, но в предыдущих утечках упоминалось о заимствовании технологий из линейки Pro Trek. Точная дата выхода пока неизвестна, но появление промо-изображений говорит о скором официальном анонсе.