Анонс Nintendo Switch 2 обрадовал игроков наличием консолей, но огорчил дефицитом игр и аксессуаров

Nintendo официально представила Switch 2 в январе 2025 года, а полный запуск консоли запланирован на 5 июня того же года. В презентационном ролике показали улучшенные технические характеристики и эксклюзивные игры, включая новую Donkey Kong Bananza и Mario Kart World. Аппаратная часть консоли действительно соответствует ожиданиям игроков.

По данным надежного инсайдера Nintendeal, Nintendo подготовила рекордное количество консолей для старта продаж. В большинстве магазинов GameStop ожидают около 100 единиц Switch 2, что значительно больше, чем при запуске предыдущих консолей компании. Это значит, что желающие смогут купить новинку без особых проблем.

Однако с играми и аксессуарами ситуация сложилась менее радужная. Их поставки будут крайне ограничены, и такие аксессуары, как Pro Controller за 80 долларов, могут стать дефицитом. К счастью, контроллеры от оригинального Switch совместимы с новой консолью, как и многие лицензированные сторонние устройства.

Уже сейчас можно оформить предзаказ Switch 2 в GameStop или зарегистрироваться на сайте Nintendo для получения возможности покупки. Остается надеяться, что запланированных объемов хватит для удовлетворения спроса, а проблемы с играми и аксессуарами будут временными.