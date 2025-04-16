В сети появились полные характеристики OnePlus Nord CE 5 с чипом MediaTek Dimensity 8350 и рекордной батареей на 7100 мАч

В сети появились подробные характеристики нового бюджетного смартфона OnePlus Nord CE 5. Согласно утечке, устройство получит процессор MediaTek Dimensity 8350 вместо привычных Qualcomm, что стало неожиданностью для поклонников бренда. Объем оперативной памяти составит до 8 ГБ, а встроенного хранилища — до 256 ГБ. Главной особенностью новинки станет аккумулятор емкостью 7100 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Это значительно больше, чем у предыдущей модели Nord CE 4. Экран останется прежним — 6,7-дюймовая OLED-панель с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+.



Основная камера будет представлена 50-мегапиксельным основным датчиком Sony LYT600/IMX882 и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем Sony IMX355. Фронтальная камера получит 16-мегапиксельный сенсор. В некоторых регионах смартфон может получить слот для карт памяти microSD, но за это придется пожертвовать поддержкой двух SIM-карт.



Ожидается, что в Индии OnePlus Nord CE 5 будет стоить менее 25 000 рупий (около 292 долларов). Глобальная цена до вычета налогов должна остаться на сопоставимом уровне. Устройство позиционируется как доступный вариант с акцентом на автономность, хотя существенных улучшений по сравнению с Nord CE 4 не так много.



Эксперты отмечают, что переход на MediaTek может быть связан с желанием OnePlus снизить себестоимость при сохранении достойной производительности. Рекордная емкость батареи должна стать главным козырем новинки в своем сегменте. Официальный анонс смартфона ожидается в ближайшее время.