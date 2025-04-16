Модели Grab, Bounce и Stage 301 получили особую звуковую настройку, которая обеспечивает сбалансированное и иммерсивное звучание.

LG анонсировала три новые портативные Bluetooth-колонки из линейки Xboom, разработанные совместно с известным музыкантом will.i.am. Модели Grab, Bounce и Stage 301 получили особую звуковую настройку, которая, по заявлениям производителя, обеспечивает сбалансированное и иммерсивное звучание. Устройства уже поступили в продажу на Amazon по цене от 149,99 до 299,99 долларов в зависимости от модели.

Все колонки оснащены системой автоматической калибровки звука с использованием искусственного интеллекта, которая подстраивает звучание под акустику помещения. Поддержка технологии Auracast позволяет синхронизировать несколько устройств для совместного воспроизведения музыки. Управлять колонками можно через приложение LG ThinQ, где доступны настройки эквалайзера и выбор из девяти режимов подсветки.

Младшие модели Grab и Bounce комплектуются ремнями для удобной переноски, а флагманская Stage 301 дополнительно получила входы для микрофона и гитары, что делает её подходящей для караоке и живых выступлений. Разница в цене между моделями обусловлена не только функциональностью, но и, вероятно, качеством звука и мощностью.

Этот выпуск стал частью стратегии LG по укреплению позиций на рынке портативной аудиотехники. Привлечение знаменитого музыканта к настройке звука должно придать продукции дополнительную привлекательность для меломанов. Пока неизвестно, как новинки проявят себя на практике, но заявленные характеристики выглядят многообещающе.

Поклонники бренда могут уже сейчас приобрести любую из трёх моделей в официальном магазине LG на Amazon. Производитель явно рассчитывает, что сотрудничество с will.i.am и технологические особенности новых колонок помогут им выделиться на конкурентном рынке портативной аудиотехники.