Samsung приостановила глобальное обновление One UI 7 из-за блокировки Galaxy S24

Samsung столкнулась с серьезными проблемами после запуска обновления One UI 7 на базе Android 15. Обновление, которое начали получать владельцы Galaxy S24, Z Fold 6 и Z Flip 6 7 апреля 2025 года, принесло не только новые функции, но и критический баг, блокирующий доступ к устройствам. В результате компания была вынуждена полностью приостановить глобальное распространение прошивки. Особенно сильно проблема затронула корейские версии Galaxy S24 с процессором Exynos 2400. Пользователи жаловались, что после установки обновления их смартфоны переставали реагировать на попытки разблокировки. Известный инсайдер Ice Universe первым сообщил о проблеме, после чего Samsung оперативно отреагировала, остановив распространение обновления во всех странах, включая Китай.

Интересно, что перед релизом One UI 7 прошла шесть бета-версий, что обычно позволяет выловить большинство критических ошибок. Однако этот случай показал, что даже тщательное тестирование не всегда гарантирует беспроблемный запуск. Samsung сейчас работает над исправлением и не планирует ограничиваться простым патчем безопасности, понимая серьезность ситуации.