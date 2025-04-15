По данным утечек, портативная консоль PlayStation 6 Portable будет оснащена 3-нанометровым процессором AMD мощностью 15 Вт, но его возможностей может не хватить для PS5-игр.

В сети появились новые данные о портативной консоли PlayStation 6 Portable, которая, согласно слухам, должна выйти одновременно с PlayStation 6. Информация основана на утечке от известного инсайдера Kepler L2, опубликованной на форуме NeoGAF еще в прошлом месяце. Судя по всему, устройство получит 3-нанометровый чип AMD мощностью 15 Вт, который уже находится на этапе предварительного тестирования.

Интересно, что, несмотря на заявления о возможности запуска игр для PS5 в нативном режиме, многие сомневаются в достаточной производительности такого решения. Для сравнения, текущая портативная консоль Sony — PlayStation Portable — вообще не может запускать игры самостоятельно, а последним полноценным портативным устройством компании остается PS Vita, выпущенная более десяти лет назад.

Согласно данным инсайдеров, разработка чипа для PS6 Portable уже завершена, и сейчас он проходит этап валидации. Производство тестовых образцов (A0 tapeout) запланировано на конец 2025 года, что может указывать на выход консоли в 2027 году. Однако эксперты отмечают, что 15-ваттный процессор вряд ли сможет обеспечить уровень производительности, сопоставимый с PS5, особенно учитывая тепловые ограничения портативных устройств.